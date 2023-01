Pallavolo Narni: per l’under 16 brillante quinto posto al torneo di Cecina

Quinta su sedici squadre in gara. Un successo, per le ragazze dell’under 16 della Pallavolo Narni, il torneo di Cecina, uno dei più qualificati tra i tornei giovanili del centro Italia, giunto alla su ventesima edizione. «Per le nostre ragazze – spiega una nota della società presieduta da Aldo Mencarelli – è stata un’esperienza importantissima sia sotto il profilo tecnico che formativo. Lo ha sottolineato lo stesso allenatore Matteo Moroni scrivendo un messaggio ai genitori aggiungendo che ora ‘le ragazze sono consapevoli di ciò che sanno fare e di ciò che devono migliorare’ e che ‘piano piano miglioreranno’».

La cronaca del torneo

Cinque gare confrontandosi con Rosignano, poi Prato, Casciavola nel primo giorno e con Livorno e Cecina il secondo. E proprio Prato (che poi disputerà la finale con il VolleySì) ha segnato il momento chiave di questo torneo. «Le gemelle Lisa e Anna Isidori – spiega la società narnese -, Francesca Sugoni, Jana Byrne, Agnese Bellinelli, Giulia Stanzani, Alice Manni, Ludovica Bazzella, Sofia Belloni, Sofia Moretti e Martina Giuliani, forti del 2-0 contro Rosignano, hanno affrontato la formazione pratese a viso aperto vincendo il primo dei due set. Poi il meccanismo si è inceppato e la gara è continuata al tie break. Si cambia campo sull’8 a 3 per Narni e quando sembrava fatta le ragazze di Moroni perdono improvvisamente brillantezza e sorriso. Ciò nonostante si arriva al 14-9 per Narni: un passo dal secondo girone tra le prime. E invece no: Prato raccoglie le forze e vince 15-14 (per regolamento non c’era l’obbligo del doppio vantaggio). Lacrime a fiumi nello spogliatoio, musi lunghi e occhi gonfi ancora di lacrime: così Alice e le sue compagne hanno affrontato la terza gara della giornata vincendo al tie break ma massacrando il fegato del loro allenatore».

‘Rinascita’ narnese

«Il giorno successivo, in quel momento, era tutto da scoprire. Riusciranno le nostre giovani atlete a dimostrare di essere tali? Saranno capaci di trasformare una grande delusione in un momento di crescita? Avranno imparato? E che cosa gli avrà insegnato questa sconfitta? Domande alle quali, come si usa dire, ha risposto il parquet della palestra: l’avversario era il Livorno al quale le narnesi hanno dato appena dieci punti. Vittoria scontata e spazio per tutta la panchina, entrata in campo emozionatissima ma altrettanto pronta. Ultima gara: le padrone di casa, Cecina. Una bella gara tra due formazioni di medio/alto livello. Veder giocare le nostre atlete è stato meraviglioso: finalmente esultanti, finalmente allegre e sorridenti tanto che verrebbe da dire ‘grazie Prato’. Verrebbe, appunto; se qualcuno lo avrà pensato non ha però avuto il coraggio di dirlo. Grazie piccole grandi atlete. Grazie ai vostri genitori e grazie ai dirigenti, ai segnapunti e allo staff del Cecina Volley per il loro impegno».