Le segnalazioni e le richieste di intervento si susseguono, ma il risultato è sempre lo stesso. Ovvero rifiuti abbandonati in discrete quantità lungo la strada di collegamento – non il massimo per l’occhio dei ternani e dei turisti che passano da queste parti – tra Papigno e Marmore: bottiglie, buste, plastica e vario materiale lasciato in ‘bella’ vista in diversi tratti. Per l’esasperazione di chi vorrebbe vedere il proprio territorio trattato in modo diverso.

Condividi questo articolo su