«Parco viale Trento chiuso, perchè? La norma è chiara»

«A livello nazionale, e in questo senso quanto riportato dal sito della Regione Umbria è chiarissimo, da tempo l’accesso di bambini e accompagnatori nelle aree gioco dei parchi è consentito. L’ultima ordinanza regionale che lo aveva interdetto, applicando una misura specifica per l’Umbria, è la numero 27 del 2 aprile scorso. Poi, il 23 aprile, è subentrata la nuova ordinanza regionale numero 29 che invece nulla specifica sulle aree gioco, rendendo evidentemente valido quanto stabilito dal Governo. Ovvero che si può accedere liberamente, nel rispetto dei protocolli. Ora spiegatemi perché a Terni, l’area ludica del parco di viale Trento è ancora chiusa». A chiederlo è un lettore di umbriaOn che lunedì ha raggiunto il parco in questione con il proprio figlio, trovando il cancello ben sigillato. Nessuna possibilità di accedere ai giochi. «Qui – aggiunge – non siamo nell’ambito delle opinioni, ma ‘carta canta’ come si dice. L’ultima ordinanza regionale non pone alcun divieto, come le precedenti. Mentre a livello governativo, nessuna limitazione è stata posta all’utilizzo di tali aree. Perché sono ancora chiuse?».

SPECIALE COVID – UMBRIAON