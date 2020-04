Partenza anticipata per edilizia, moda e mobili: «Vediamo…»

Aziende della moda, mobilifici, automotive, cantieri edili: questi quattro comparti produttivi potrebbero ripartire fin dal 4 maggio, forse a partire dal 27 aprile. Il 4 maggio potrebbero riaprire, seppur con tutta una serie di limitazioni e divieti, anche bar, ristoranti e parchi. L’ipotesi – lo scrive Ansa – è sul tavolo degli esperti che dovranno fornire al governo le linee guida. Anche se dal governo fanno sapere che ogni decisione è rimandata allla fine del lavoro della task force.

NE AVEVA PARLATO ANCHE LA TESEI

Arcuri: «Non contrapporre salute ed economia»

Mentre continuano i confronti con le parti sociali e l’Inail, il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri dichiara: «Dobbiamo continuare ad agire con la cautela e la prudenza di questi mesi, capire che è clamorosamente sbagliato comunicare un conflitto tra salute e ripresa economica. Senza la salute e la sicurezza la ripresa economica durerebbe come un battito di ciglia. Bisogna continuare a tenere in equilibrio questi due aspetti, alleggerire progressivamente le misure di contenimento, garantendo sicurezza e salute di un numero massimo di cittadini possibile. No a improvvisazioni ed estemporaneità».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

L’app per il tracciamento

Il commissario ha anche annunciato che è avviata la fase dei test per l’app Immuni, scelta dal governo (sconfitta l’app umbra, che pure sembrava dare maggiori garanzie di privacy): «Dobbiamo sovrapporre il funzionamento dell’applicazione a un modello di sistema sanitario, faremo una sperimentazione in alcune aree del paese, in tempi ravvicinati sarà messa in campo e ne incentiveremo l’uso tra i cittadini».

«In Lombardia più morti che in guerra»

«Tra l’11 giugno 1940 e il 1 maggio 1945 – ha detto il commissario – a Milano sono morti sotto i bombardamenti della seconda guerra mondiale 2 mila civili, in 5 anni; in due mesi in Lombardia per il coronavirus sono morte 11.851 civili, 5 volte di più». Un riferimento numerico clamoroso, a smentire alcuni articoli (ne ha parlato ad esempio ‘Il Sole 24 Ore’ in un contributo sul suo sito internet a firma di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi) che parlavano di decessi inferiori agli anni passati sulla base di una interpretazione di alcuni dati Istat. «Oltre alla solidarietà che dobbiamo ai lombardi e alla consapevolezza della gravità dell’emergenza in quelle terre, dobbiamo anche sapere che stiamo vivendo una grande tragedia, non l’abbiamo ancora sconfitta».