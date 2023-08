Passaporti falsi per andare nel Regno Unito: arrestati in aeroporto

La polizia di Frontiera dell’aeroporto San Francesco di Assisi di Perugia ha arrestato due cittadini originari dell’Iran per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il controllo è scattato sabato pomeriggio e ha riguardato i visggiatori diretti a Londra, fra cui i due iraniani – un uomo e una donna – che hanno consegnato passaporti e carte d’imbarco. Inizialmente sono stati identificati per due cittadini maltesi, 42 anni lui e 37 lei, ma i dubbi sono presto emersi e le successive verifiche hanno consentito di accertare che si trattava di due persone di nazionalità iraniana, coniugate fra loro, partite dal Paese di origine per raggiungere il Regno Unito. I loro passaporti sono risultati contraffatti, come accertato dal Gabinetto di polizia Scientifica della questura di Perugia. Scontato l’arresto, seguito dalla direttissima che ha visto i due condannati a 10 mesi e 10 giorni di reclusione ciascuno.

