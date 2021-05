Intervento nel pomeriggio di sabato per i vigili del fuoco del comando di provinciale di Perugia tra Torricella e Passignano sul Trasimeno, in direzione del comune lacustre. Gli uomini del 115 si sono mossi per un’auto alimentata a Gpl andata in fiamme: cause in via di definizione e nessuna persona rimasta ferita.

Condividi questo articolo su