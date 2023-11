Pasticceri e pasticcerie d’Italia: l’Umbria fa la voce grossa nella guida del Gambero Rosso

di Giovanni Cardarello

Cresce ancora, cresce più forte, cresce rigogliosa la grande arte bianca italiana che, come testimonia la guida Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso, inserisce nuovi locali e nuovi riconoscimenti, le famigerate ‘Torte d’Oro’, all’interno del prestigioso compendio. Una crescita diffusa a livello nazionale, che, come racconta l’edizione 2024 dedicata ai pasticceri e alle pasticcerie d’Italia, per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Club Kavè – Il Club dell’Espresso Italiano, determina una vera e propria esplosione di sapori, di nuovi maestri e di specialità assortite. Spaziando tra le ricette storiche e le ricette più innovative.

E con un forte filo conduttore comune, la propensione all’innovazione, l’attenzione al gusto e soprattutto un occhio attento alla salute, alla sostenibilità ambientale ed economica. E perché no ai social, una vera e propria vetrina aggiuntiva rispetto a quella dei vari locali che, da Nord a Sud, mostrano il grande livello che ha raggiunto l’arte bianca nell’ambito della cucina italiana. È in questo contesto che viene presentata la guida, vediamola nel dettaglio. sono ben 650 le insegne incluse nell’edizione 2024 di Pasticceri e Pasticcerie d’Italia, con 60 novità assolute e diffuse su tutto il territorio nazionale.

Il Re, incontrastato, della pasticceria italiana resta, anche per il 2024, Iginio Massari, sempre capace di dettare mode e tendenze, che incassa le classiche Tre Torte d’Oro. Del resto, la sua Pasticceria Veneto, di Via Salvo D’Acquisto a Brescia, è la migliore in Italia da oltre mezzo secolo. Ma accanto a Massari crescono altri maestri pasticceri che incassano le Tre Torte, 31 in totale, a cui si sommano 5 premi speciali assegnati. Ma non sono solo le Tre Torte d’Oro a segnare, in positivo, la crescita del settore. Sono tantissime, infatti, le nuove Torte assegnate nei vari territori, territori tra i quali spicca la nostra Umbria che, seppur priva di laboratori e locali con il massimo punteggio, piazza nella Guida 17 locali di cui 3 insigniti delle Due Torte d’Oro. I locali sono la Pasticceria 2000 di Corciano, la Patisserie Michele & Co. Di Viale Tazio Nuvolari a Perugia e il famigerato Sandri di Corso Vannucci, ovviamente, a Perugia. Scopriamo qualcosa in più della loro attività.

Partiamo dalla Pasticceria 2000 di Corciano che, con quasi cinquant’anni di attività alle spalle, si conferma un importante punto di riferimento per tutto il territorio umbro. Soprattutto per la varietà di proposte. Proposte, con spiccato accento siculo, che variano dai gelati alle paste fresche, passando per i dolci delle feste e per quelle degli eventi. Dolci tra cui troviamo la famosa Torta di Maria, un trionfo di tecnica ed estro. Passiamo poi alla Patisserie Michele & Co. di Perugia, un locale dagli interni molto eleganti e soprattutto dal vasto assortimento di lievitati, danesi, maritozzi e sfoglie varie. Un monumento alla colazione golosa. Per non tacere della pasticceria fresca nella quale troviamo i bignè in tutte le conformazioni possibili ed immaginabili. Per non tacere della ricchissima, e amatissima, produzione di pasticceria salata. Chiudiamo il giro delle Due Torte d’Oro con Sandri, uno dei locali storici di Perugia, non a caso situato in Corso Vannucci, il salotto del capoluogo. Anche qui l’eleganza e la raffinatezza degli interni gioca un ruolo fondamentale, ma non esclusivo. Soprattutto se all’interno si palesano creazioni di ogni genere con un occhio di riguardo al cioccolato. E proprio seguendo il profumo del Cibo degli Dei che, dopo uno stop di qualche anno, la riapertura di Sandri ha portato frotte di golosi in centro città. Il tutto grazie a proposte sempre convincenti. A partire della Sacher Torte a cui si sommano le éclair glassate e farcite, il torciglione umbro e, ovviamente, il caffè espresso cavallo di battaglia indiscusso del locale. Ma come detto l’Umbria nella Guida del Gambero Rosso non è solo i locali del perugino griffati Due Torte d’Oro ci sono altre quattordici realtà che segnano una crescita netta e decisa dell’arte bianca del territorio.

Le realtà sono, in rigoroso ordine alfabetico per città, La Pasticceria Edoardo di Petrignano e La Pasticceria Vinti di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Muzzi di Foligno, Montanucci di Orvieto, Dolci&Tradizioni di Panicale, La Sosta di Passignano sul Trasimeno, B&B Caffè di Elce, Bonè di Via Settevalli, Menchetti sulla strada del Trasimeno Ovest e Settevalli, tutte a Perugia, Pasticceria Evy, Pasticceria Modernissima e Tonka, di Terni e Migliorati di Umbertide