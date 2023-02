Pd Terni, Spinelli: «Congresso dei circoli restituisce immagine di un partito in salute»

di Pierluigi Spinelli

Segretario del Pd di Terni

La grande partecipazione al congresso dei circoli ci restituisce l’immagine di un partito in salute, che ha voglia di riscatto e di partecipazione, elementi suffragati anche dai dibattiti assembleari dei singoli circoli.

Un partito che discute e si confronta come poche altre forze politiche fanno, in particolare quelle di destra e centro destra, mostrando una straordinaria capacità di reazione nel momento della chiamata, partecipazione che è anche un elemento di tutela democratica. Innegabile che con questo vada conteggiata la reazione ai pessimi governi locali – cittadino e regionale – che niente hanno fatto di quanto promesso, ma che soprattutto hanno lasciato scivolare la città in un limbo di marginalità per risalire il quale ci vorranno impegno forte e largamente condiviso e grande senso di responsabilità.

Si tratta di un congresso per alcuni versi inedito, perché non solo arriva dopo una sconfitta nonostante quello che è stato giudicato il programma migliore mai presentato, ma vede protagoniste delle mozioni che sono delle vere proposte programmatiche e riorganizzative, molto differenti tra loro e altrettanto chiare e intellegibili. Altro dato positivo è quello del tesseramento, che conferma sostanzialmente quello del precedente anno.

Un segnale, oltre alla preziosa presenza dei circoli, che per molti sono un punto di riferimento sul territorio, che le persone desiderano esprimersi per contribuire a scegliere il progetto che guiderà il maggior partito di centro sinistra negli anni futuri. Domenica 26 febbraio si celebrerà l’ultima parte di questo congresso con il voto aperto nei gazebo, che oltre alle tesserate e ai tesserati vedrà la partecipazioni di elettori, sostenitori e simpatizzanti del Partito Democratico