Perde telefono sul bus e chiama il suo numero «Se lo vuoi indietro, paga». Nei guai 18enne

Una tentata estorsione nei confronti di una donna. Questo il motivo che ha portato la polizia di Stato di Perugia a denunciare un 18enne originario del Camerun in seguito ad un intervento nel piazzale della stazione del Minimetrò.

Il tentativo

La vittima ha spiegato che, mentre tornava a casa con la figlia, aveva perso il telefono in autobus. Ha chiamato il proprio numero e, a sorpresa, è arrivata la risposta di chi era in possesso del telefono. Era il giovane camerunense che ha chiesto un’ingente somma di denaro per la restituzione. La donna non ci ha pensato due volte ed ha avvisato la polizia di Stato. «Dopo avere acquisito le informazioni sul luogo dell’appuntamento – spiega la questura perugina in una nota -, gli agenti della squadra Volante hanno individuato il giovane che è stato fermato e identificato. Alla vista dei poliziotti, ha riferito alla donna di non voler alcun corrispettivo». Irregolare sul territorio nazionale, per lui è scattata la denuncia per tentata estorsione.