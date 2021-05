Allarme a Perugia nel pomeriggio di venerdì per un 16enne investito da un’auto mentre era in sella alla propria bici. Sul posto è intervenuta la polizia locale e il 118, che ha subito portato il ragazzo al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, dove è arrivato in codice giallo. Per fortuna riscontrate solo escoriazioni più o meno gravi ma nulla che faccia temere un peggioramento delle condizioni. Sarà comunque tenuto sotto controllo per qualche ora.

