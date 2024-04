Perugia: 22enne accoltellato in strada. Denunciato coetaneo

Accoltellamento nella serata di mercoledì in piazza Vittorio Veneto, zona Fontivegge, a Perugia. Autore del fatto – rapidamente individuato dai carabinieri della Compagnia di Perugia – è un 22enne della Tunisia. Vittima, un 22enne di nazionalità italiana, soccorso dal 118 e poi trasportato in ospedale. I due coinvolti sono entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avevano discusso animatamente e la lite era sfociata nell’aggressione fisica del tunisino, poi denunciato per lesioni personali aggravate, nei confronti dell’italiano che è stato medicato al pronto soccorso di Perugia e quindi dimesso con una prognosi di 12 giorni, salvo complicazioni. Sono in corso indagini – riferisce l’Arma perugina – per stabilire i motivi dell’aggressione.

