Perugia: 30enne minaccia il suicidio. Salvato dalla polizia

La telefonata è arrivata da un ragazzo che all’operatore della questura di Perugia ha detto di volerla fare finita. Per questo gli agenti della squadra Volante si sono subito portati sul posto, in piazza Giovanni Battista Rossi Scotti, e hanno individuato il giovane, un 30enne. Si trovava seduto all’estremità del muraglione, visibilmente agitato e in preda allo sconforto. Ai poliziotti che lo hanno avvicinato, ha detto di non sentirsi bene. Così gli operatori hanno cercato di tranquillizzarlo, parlando con lui e cercando di convincerlo a scendere da lì. Durante le operazioni, al momento giusto, gli agenti della Volante sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo al sicuro, affidandolo poi alle cure del 118 e dei sanitari dell’ospedale di Perugia.

