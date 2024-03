Perugia-Ancona 2-0, Lisi e Paz regolano i Dorici

di Giovanni Cardarello

Con una prestazione solida, priva di sbavature (fatta eccezione per il rigore fallito da Sylla) e decisamente efficace il Perugia di Andrea Formisano riparte al meglio dopo la brutta sconfitta incassata in settimana a Chiavari contro l’Entella. Finisce con il risultato all’inglese, 2-0, grazie alle reti di Lisi, su rigore, e di Paz al tramonto del primo tempo. Ma il Perugia avrebbe potuto concludere la sfida del Renato Curi con un punteggio anche più rotondo se Perucchini, il migliore in campo dei suoi, non avesse impedito un passivo peggiore. Da segnalare le ottime prove di Paz e della cerniera di centrocampo Iannoni, Torrasi e Kouan che ha fornito, nella sua interezza, una prova davvero sopra la media. Con questa vittoria il Grifo si riavvicina ad un punto dalla Carrarese che però ha un match da giocare, il non facile impegno all’Adriatico contro il Pescara.

Lisi e Paz sbloccano

Terza sfida in sette giorni per il Perugia di Formisano e terza sfida che arriva dopo la Manita in casa dell’Entella. Per l’occasione Formisano recupera alcuni titolari e schiera il classico 3-4-1-2. Colavitto, non in panchina per squalifica, opta per il 3-5-2. Dopo una fase di studio al 15’ occasione per il Grifo, con Sylla che liberato da Lisi viene atterrato in area. Dal dischetto va lo stesso Sylla ma Perucchini para. Il Perugia sotto shock per l’errore commesso fatica a riorganizzarsi ma l’Ancona non approfitta dello sbandamento. La partita prosegue senza tanti scossoni. Al 34’ ancora un’occasione per il Grifo, Iannoni viene atterrato in area ed è ancora calcio di rigore. Va dal dischetto Lisi che non si fa ipnotizzare e sblocca il match. Al 41’ ancora Perugia, Sylla riscatta in parte il rigore fallito, lavora bene un pallone, libera Paz in area che con un bel tiro in diagonale batte Perucchini e fa 2-0. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo, Perugia-Ancona 2-0.

Perucchini ancora protagonista

Si riparte con gli stessi undici del primo tempo. Al 47′ Kouan subito pericoloso con una gran botta dal limite, ma Perucchini manda in angolo. Tra il 53 e il 60 primo giro di cambi. La partita sfila via senza grandi scossoni finché al 70’ Cioffi non impegna severamente Adamonis. Al 75’ ancora Ancona con il rientrante D’Eramo che spara verso la porta di Adamonis ancora bravissimo a deviare a lato. Al minuto 83’ gran serpentina di Seghetti che si presenta solo davanti a Perucchini che però salva. Dopo 5 minuti di recupero finisce il match, Perugia batte Ancona 2-0

Il tabellino di Perugia-Ancona

Perugia (3-4-1-2): Adamonis 7; Mezzoni 6,5, Lewis 6,5, Vulikic 5,5 (60’ Soureè 6) ; Paz 7,5 (84’ Agosti sv), Iannoni 6,5, Torrasi 6,5, Lisi 7 (60’ Bozzolon 6); Kouan 7; Sylla 5,5 (73’ Vazquez sv), Seghetti 6,5 (84’ Matos sv) . Allenatore: Formisano 6, 5

Ancona (3-5-2): Perucchini 7; Radicchio 5 (59’ Marenco sv), Pasini 6, Cella 5,5; Barnaba 5,5 (57’ Clemente 6), Saco 6, Gatto 6,5 (74’D’Eramo sv), Martina 6, Energe 6; Moretti 5,5 (53’ Giampaolo 6) , Cioffi 5,5 (74’ Basso sv)

Allenatore: Colavitto (squalificato) 5,5

Reti: 36’ Lisi, 41’ Paz

Ammoniti: Moretti (Anc), Lewis (Per); Vulikic (Per); Lisi (Per), Marenco (Anc)

Espulsi: –

Arbitri: Luca De Angeli di Milano

Assistenti: Matteo Taverna di Bergamo e Diego Peloso di Nichelino

IV Uomo: Vittorio Palma