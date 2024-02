Perugia-Ancona: Panda contro auto medica. Muore 78enne, feriti autista 118 e medico

LE FOTO

Grave incidente stradale mercoledì mattina lungo la strada statale 318 ‘di Valfabbrica’ tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda, in provincia di Perugia. Tre i veicoli coinvolti – riferisce Anas – e il bilancio è di una persona deceduta ed altre due rimaste ferite. Sul posto si sono portate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e personale Anas. Il tratto dove è avvenuto il sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire soccorsi, rilievi e rimozione dei veicoli incidentati. La riapertura c’è stata poco prima delle 15.

I dettagli

Lo scontro sarebbe stato fronto-laterale fra due autovetture, avvenuto in un tratto dove i lavori in corso impongono lo scambio di carreggiata. Coinvolte una Fiat Panda condotta da un uomo di 78 anni, che in seguito all’impatto ha perso la vita, e un’auto medica della Misericordia di Fossato di Vico – in servizio per il 118 regionale – con a bordo l’autista e un medico. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in ‘codice rosso’: il primo al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia e il secondo all’ospedale Usl1 di Branca, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Coinvolta nel sinistro anche un’altra vettura che precedeva l’auto medica e in questo caso l’impatto è stato più lieve e non ha causato ulteriori feriti.