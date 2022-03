Perugia: profondo cordoglio per la scomparsa di una 17enne

Profondo cordoglio nella comunità di Perugia, ed in particolare quella di Balanzano, per la scomparsa di una ragazza di appena 17 anni. La giovane – Maria Elia, studentessa dell’Ipsia ‘Cavour Marconi Pascal’ di Piscille – è venuta a mancare domenica all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ dove era stata ricoverata in ragione di problemi di salute che l’avevano recentemente colpita. Con il passare dei giorni le sue condizioni non sono purtroppo migliorate, fino al drammatico epilogo, e ora spetterà all’autorità giudiziaria chiarire, attraverso l’autopsia, le cause del decesso. Tante le testimonianze di cordoglio e vicinanza giunte ai familiari della ragazza, colpiti da un dolore così profondo e impossibile da accettare.

Condividi questo articolo su