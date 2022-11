Perugia: casa di cura si costituisce in giudizio contro il progetto-clinica della Ternana

di S.F.

La Ternana, gli accreditamenti istituzionali in sanità e il ricorso al Tar Umbria, qualcosa – a differenza dell’atto per la variante al Prg di vocabolo Gioglio per il centro sportivo – si muove. Nella fattispecie da Perugia: martedì 22 novembre c’è un controinteressato che si è costituito in giudizio nella ‘battaglia’ avviata da via della Bardesca nell’ambito del progetto stadio-clinica. Si tratta della Casa di Cura Liotti SpA di via Serafino Siepi.

20 OTTOBRE, LA TERNANA DEPOSITA IL RICORSO AL TAR

GIUGNO 2022, REGIONE IN AFFANNO CON GLI ACCREDITAMENTI: PROROGA

Non c’è ancora un’udienza fissata



Bene, perché la Casa di Cura Liotti – una delle cinque cliniche private convenzionate con il sistema sanitario regionale, il portale Aiop parla di 79 posti letto autorizzati e 69 accreditati con il ssn – si è costituita? Da quanto risulta ad umbriaOn lo ha fatto per chiedere che il ricorso rossoverde sia dichiarato improcedibile, inammissibile e infondato nel merito. Motivo? Perché allo stato attuale non risulta alcuna autorizzazione alla costruzione/realizzazione della clinica privata e, dunque, l’esercizio dell’attività sanitaria. Chiaro che per il deposito la società abbia atteso l’esito della conferenza di servizi regionale. A seguire l’iter in tal senso c’è l’avvocato Enrico Menichetti del foro di Perugia, mentre la Ternana è rappresentata dai colleghi Antonio De Angelis e Francesco Emilio Standoli. Sponda Regione invece, al momento, non c’è stata la costituzione in giudizio. Udienza ancora da fissare.

LA TERNANA SI ‘DIFENDE’ SU STADIO-CLINICA

3 NOVEMBRE, LA REGIONE MANDA KO IL PROGETTO

Il ricorso rossoverde

Da ricordare che la Ternana ha impugnato la delibera regionale del 24 giugno scorso e di recente il project manager ha chiarito che non ci sarà alcun passo indietro: «Non viene ritirato. La Regione ha prorogato per l’ennesima volta gli accreditamenti e sono dieci anni che non sono verificati nonostante la nomina dell’Otar, l’Organismo di valutazione. Scadevano a giugno 2022», la delucidazione in occasione della conferenza dello scorso 10 novembre. Da palazzo Donini tutto tace, d’altronde la partita in quel caso è anche politica.