Perugia-Cesena: scontri tra opposte fazioni su via Cortonese

di G.C.

Peggior viatico non poteva esserci per il ‘big match’ della 19° giornata, ultima del girone di andata, tra il nuovo Perugia di Alessandro Formisano ed il Cesena dell’ex Ternana Domenico Toscano. Match in programma sabato alle 18.30 allo stadio ‘Renato Curi’ di Perugia. Alle 16, due ore e mezza prima del calcio di inizio, per motivi ancora da chiarire, un gruppo di tifosi romagnoli ha assaltato un drappello di tifosi biancorossi fermi di fronte ad un noto locale di via Cortonese.

I fatti

I fatti si sono svolti in modo repentino ma, per fortuna, non sono segnalati feriti gravi. Decisivo l’intervento della polizia di Stato che ha però dovuto fare ricorso al lancio dei lacrimogeni per sedare gli animi e disperdere definitivamente i tifosi del Cesena. L’episodio, inevitabilmente, a pochi minuti dall’inizio del match, ha avuto un riflesso sulla viabilità della zona che tra match e shopping natalizio è rimasta bloccata. Un episodio da condannare anche perché tra le due tifoserie i rapporti non erano particolarmente tesi, tanto è vero che non c’erano segnalazioni di alto rischio da parte del comitato provinciale per l’ordine pubblico. Da segnalare, inoltre, che il sindaco di Perugia Andrea Romizi aveva firmato misure precauzionali di livello medio come quella di non somministrare alcolici superiori ai 5 gradi nelle zone intorno allo stadio, dalle 16 alle 18.15, oltre al divieto di vendere bevande in vetro in varie zone di Perugia