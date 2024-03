Perugia: conclusa la 10° edizione della Academy Cup. Tribune del ‘Curi’ gremite

Si è conclusa sabato la decima edizione dell’Academy Cup, manifestazione riservata alle società affiliate all’AC Perugia che è iniziata giovedì 28 marzo per chiudersi nella cornice dello stadio ‘Renato Curi’. Sicilia, Calabria, Puglia, Piemonte, Basilicata, Toscana e Lazio, oltre all’Umbria, alcune delle regioni presenti. Un plauso particolare va all’Ozierese: da Sassari, si sono sobbarcati molte ore di viaggio per essere presenti a questo grande evento che coinvolge 54 società, quasi mille bambini in campo e circa 2 mila persone fra dirigenti, staff genitori e amici sulle tribune del ‘Curi’. Spello, Collepepe, Cortona, Allerona, Orvieto, Castiglione del Lago, Sanfatucchio e Petrignano d’Assisi i paesi che, oltre ad ospitare le gare di giovedì e venerdì, hanno dato la possibilità alle squadre di alloggiare e visitare le bellezze del territorio. Un modo per socializzare e confrontarsi concretamente.

La giornata ha preso il via con la sfilata di tutte le squadre. Presente l’amministratore delegato di Pac 2000A-Conad Centro-Italia, Danilo Toppetti. «Ormai sono vent’anni che portiamo avanti progetti con i bambini – ha detto -, con interventi non solo sullo sport ma anche sulle attività sociali. Abbiamo investito con la nostra fondazione, negli ultimi due anni, un milione e 600 mila euro destinati ai cinque ospedali dell’Umbria per acquisire attrezzature. Quindici giorni fa abbiamo donato all’ospedale di Perugia un’ambulanza pediatrica. Siamo contenti della partnership con il Perugia proprio per questa vicinanza ai bambini: lo sport aiuta a crescere e tiene lontano da situazioni spiacevoli. Non saranno tutti campioni ma lo sport insegna a combattere nella vita».

Anche Valentina Roscini, responsabile selezione femminile Cru Umbria ha confermato che «il torneo Academy è un vanto per tutta l’Umbria ma la cosa più bella è che non c’è un vincitore e quindi vincono tutti. Il mio invito va ai genitori affinché capiscano che il sorriso e il divertimento dei bambini è la vera vittoria. Ringrazio il Perugia anche a nome del presidente del Cru Luigi Repace». Presente anche il responsabile del settore giovanile Giovanni D’Andrea che ha ringraziato lo staff Academy per il lavoro svolto.

Stanco ma felice il vicepresidente nonché direttore Academy Mauro Lucarini. «Ogni anno ci ritroviamo qui ed è sempre un’emozione diversa grazie anche alle società affiliate che partecipano per la prima volta e ci fanno capire che l’importante è far divertire i ragazzi. C’è un lavoro di mesi dietro l’organizzazione di questa manifestazione e pertanto ringrazio tutto lo staff Academy per l’impegno profuso. Questo è l’evento più importante ma il progetto Academy è fatto di tante tappe durante l’anno». Emozionante, come sempre, la lettura del giuramento di lealtà e correttezza, recitato da una bambina della società del Torgiano. «Un ringraziamento particolare – è stato detto in conclusione – va a tutto lo staff Academy a cui vanno aggiunti gli istruttori che hanno aiutato sia sul campo che dal punto di vista logistico e i partner Pac 2000A-Conad, Grafiche Paciotti e Frankie Garage».