Perugia-Cremonese, i tifosi sognano ma Alvini predica calma

Dopo tre vittorie Perugia pensa in grande. Città e tifosi sicuramente… e non fanno nulla per nasconderlo. Dirigenza, allenatore e squadra forse, ma non lo dicono. Anzi, Alvini, in conferenza stampa getta acqua sul fuoco. Ma fra le righe si può leggere che ci sta pensando pure lui.

«Non ci esaltiamo, però…»

«Zero esaltazioni» dice il tecnico in conferenza stampa. E come nel suo stile lo ribadisce più volte: «No all’esaltazione. Viceversa, è bello avere entusiasmo». Però poi si lascia scappare un moto d’orgoglio: «Quasi sempre, nei miei campionati vinti, guidavo squadre che non erano partite per vincere i campionati…». Un modo per dire: «Non mettiamo limiti alla provvidenza»

Cremonese da A

E sulla Cremonese: «Grandissimo rispetto, grandissima umiltà, ma ce la giochiamo a modo nostro, con un atteggiamento comunque diverso rispetto alla partita d’andata». In vista della partita contro i grigiorossi il tecnico valuterà Ferrarini («Bisogna capire se è pronto per giocare la partita dall’inizio») e deciderà la strategia, ma già annuncia che ci saranno dei cambiamenti, sia rispetto alla gara d’andate sia – anche – alle ultime uscite.

La conferenza di Alvini (video)