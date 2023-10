Serio incidente nella tarda serata di venerdì lungo il raccordo Perugia-Bettolle all’altezza dell’uscita di San Faustino. A scontrarsi frontalmente due autovetture: due i feriti, entrambi trasportati in ospedale non in pericolo di vita. Sul posto per i soccorsi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

