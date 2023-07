LE FOTO

Incidente stradale lungo la strada provinciale 170 di Maestrello, a Perugia. Coinvolti un’autovettura e un camion, con la prima che in seguito all’impatto è finita fuori strada. In seguito all’impatto, il conducente dell’auto è stato estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco del distaccament Cavour e consegnato alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni – riferisce il 115 perugino – sono gravi.