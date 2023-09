Perugia, hanno 40 kg di rame nel portabagagli: due denunce

Ben 40 chili di rame nel portabagagli dell’auto. Sono stati trovati in un veicolo a Perugia dove c’erano un 29enne romeno ed una 28enne ecuadoriana: per loro c’è la denuncia per ricettazione in concorso dopo l’intervento della polizia di Stato. I due stavano dormendo.

Il controllo

All’interno del portabagagli dell’auto gli agenti hanno trovato dieci lastre di rame, verosimilmente provento di furto, tre pinze, una forbice da lavoro e un cacciavite. I due non sono stati in grado di dare una motivazione attendibile per il possesso degli oggetti; in più tra gli indumenti della donna c’erano due confezioni di metadone. Sono dunque finiti nei guai anche per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e ricettazione di sostanze stupefacenti.