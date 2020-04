Perugia, i detenuti: «Tifosi, siete grandi»

Pubblichiamo uno stralcio della lettera aperta di due detenuti del carcere di Capanne, per ringraziare i tifosi della Brigata Curva Nord del Perugia per aver donato 500 mascherine a coloro che sono reclusi nella casa circondariale perugina.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Carissimi amici della Brigata Curva Nord, un grazie caro a tutti i componenti della tifoseria del Perugia Calcio a nome di tutti i detenuti del carcere di Capanne. Siamo rimasti molto colpiti dal vostro gesto, per noi è stata una bellissima sorpresa, ma il regalo più grande è stato quello di averci pensato. Grazie di cuore poiché in questo momento in tutto il mondo si affronta con immensa paura il Covid-19 che sta affliggendo molte famiglie, ma possiamo vincere questo maledetto evento restando tutti uniti e avendo sempre fede in Dio. Anche voi del Perugia Calcio, e soprattutto a chi combatte in prima persona questo mostro con il rischio di rimetterci la propria vita, siete i veri angeli. […] Grazie da parte di noi tutti i detenuti di Capanne, un grazie a voi della tifoseria che con il vostro grande pensiero che avete avuto, avete rallegrato i nostri cuori, sapendo che qualcuno ci ha pensato. Con il vostro rispetto grideremo non solo forza infermiere e forza dottori ma con essi un forza Perugia Calcio e ai suoi tifosi. Grazie.