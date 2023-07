Perugia: il candidato a sindaco di Bandecchi è l’ex Grifo Davide Baiocco

Ex centrocampista – ne è stato anche capitano in serie A – del Perugia Calcio e perugino doc. Davide Baiocco è il candidato sindaco per il capoluogo regionale di Alternativa Popolare in vista delle elezioni amministrative del 2024. Ad annunciarlo, nel tardo pomeriggio di lunedì, è stato il coordinatore nazionale del partito e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. «Ha accettato e abbiamo il nostro uomo per attaccare Perugia e riuscire a posizionarci nel modo giusto. Il capitano ha dato molto alla città e alla squadra, ora tenteremo di dare ai perugini ciò che meritano», il commento dell’imprenditore livornese. «Pronto a dare a Perugia ciò che ho dato in passato», le parole del 48enne. AP punta ancora sul mondo del calcio per provare a sfondare. All’annuncio, oltre a Baiocco e Bandecchi, c’erano anche il coordinatore regionale di AP e vice sindaco di Terni, Riccardo Corridore, e il coordinatore di AP Perugia, Cristian Brutti. Immancabile foto di gruppo e campagna elettorale partita.

