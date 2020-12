Perugia, inaugurato il ‘video mapping’ di Natale in centro

Prende forma il Natale 2020 a Perugia. Domenica pomeriggio, alla presenza degli assessori Clara Pastorelli e Margherita Scoccia e della consigliera FdI Fotinì Giustozzi, sono state inaugurate le immagini di video mapping che illumineranno fino al 6 gennaio, dalle ore 17 alle 22, le facciate di palazzo dei Priori (motivi cangianti) e della cattedrale di San Lorenzo (stella Cometa e stelle). L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Comune di Perugia e la società Cosmos.

Un bel segnale

«Possiamo finalmente dire che è Natale – ha sottolineato l’assessore al commercio Clara Pastorelli -. Siamo felici di poter regalare luci e positività alla nostra bellissima città che, alla luce del periodo difficile che sta riguardando tutto il Paese, ne ha davvero bisogno. Come si può ammirare, guardando palazzo dei Priori ed il duomo, si tratta di luci calde e coinvolgenti che contribuiranno a rendere l’atmosfera più allegra dando un segnale di speranza ai perugini. L’auspicio è che, anche grazie a questa iniziativa, i nostri concittadini possano tornare a vivere, nel pieno rispetto di tutte le regole dovute all’emergenza sanitaria in atto, il centro storico, sostenendo i commercianti e le attività locali».

«Restituire un po’ di speranza»

Anche a parere dell’assessore all’edilizia ed urbanistica Margherita Scoccia, l’iniziativa rappresenta un «modo per dare un segno di positività e partecipazione in un momento particolarmente difficile dal punto di vista sociale ed economico. Quello che ci attende – precisa l’assessore – sarà un Natale decisamente più sobrio del solito, ma ciò non deve impedire ai cittadini di ricominciare a vivere gli spazi di Perugia sempre in maniera sicura. Come per l’illuminazione di Fontivegge, inaugurata qualche giorno fa, anche oggi vogliamo portare un messaggio di speranza ed un contributo per favorire la ripresa della socialità e delle attività commerciali».