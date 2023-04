Lungo intervento dei vigili del fuoco di Perugia in corso dalle 12 nella zona di Morleschio a causa di un incendio boschivo. Le fiamme hanno coinvolto circa trenta ettari e nessuna abitazione è stata interessata dal rogo: due le squadre in azione con tre mezzi e il direttore operazioni spegnimento. A chiudere il cerchio due canadair. Il rogo è tuttora in corso e nel corso della notte ci sarà un presidio per tenerlo sotto controllo.

