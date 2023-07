Perugia, Ligabue al PalaBarton in autunno: doppia data in Umbria

Non manchera l’appuntamento con l’Umbria Luciano Ligabue in occasione del prossimo tour, dove presenterà live le nuove canzoni dell’album ‘Dedicato a noi’. Il cantautore e produttore discografico emiliano sarà di scena al PalaBarton in due serate consecutive: gli eventi a Pian di Massiano sono fissati per lunedì 6 e martedì 7 novembre. I biglietti – il secondo concerto perugino non era previsto in origine, è una delle aggiunte – saranno disponibili da mercoledì 5 luglio sul circuito TicketOne e nelle prevendite abituali.

