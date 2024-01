Perugia-Lucchese 3-0: Ricci, Paz e Sylla regalano i primi tre punti a Formisano

di Giovanni Cardarello

Non è stata una bella partita, non è stato un bel Perugia. Ma in questa fase del torneo quello che tifosi ed appassionati chiedevano al Grifo di Andrea Formisano era di interrompere la serie negativa, due sconfitte consecutive, e quella di astinenza dalla vittoria, 34 giorni. E così è stato. Il primo match del 2024 al Renato Curi finisce 3-0 per i padroni di casa grazie ad una sontuosa rovesciata di Ricci, ad un bel rasoterra di Paz e ad un contropiede di Sylla. In tutti i gol c’è lo zampino del nuovo acquisto del Perugia, il migliore in campo, che si presenta benissimo al pubblico biancorosso. Da sottolineare anche la bella prova della cerniera di centrocampo composta da Kouan e Torrasi ed il solito Paz che ha letteralmente arato la fascia di competenza sia in fase difensiva che offensiva. Al netto del livello della Lucchese, tre punti importanti per il Perugia che sale al quarto posto, a quota 33 punti, scavalcando il Pescara e portandosi a -2 dalla Carrarese e dal ‘podio’.

La rovesciata di Ricci

Dopo il doveroso e commosso minuto di raccoglimento dedicato alla memoria di Domenico ‘Mimmo’ Pucciarini, il ‘capo degli ultrà’ biancorossi scomparso in settimana, e il Grifo gioca con il lutto al braccio in suo onore, parte il primo match del 2024 del Perugia. Formisano schiera il 3-4-1-2 con Matos alle spalle di Ricci e del nuovo arrivo Sylla, Kouan in mediana con Torrasi, Santoro e Bartolomei in panchina. Replica l’ex Gorgone con il 3-4-3 e Yeboah unica punta. Ed è proprio quest’ultimo al 2′ a cogliere un palo clamoroso su cross di Rizzo Pinna. Al 4′ ancora pericolosi gli ospiti con Guadagni che sfrutta un errore in ripartenza e vola verso Adamonis, il tiro però è centrale. Si scuote il Perugia al 9′ con Torrasi che ruba palla, dialoga con Sylla e tira, ma Chiorra respinge. Al 13′ Paz mette Matos solo davanti a Chiorra ma il trequartista biancorosso sbaglia la conclusione. Non sbaglia invece Ricci al 15′ ma l’estremo difensore ospite compie un miracolo. Replica subito Yeboah al 16′ con un sinistro al volo che finisce a lato. Al 23′ Lucchese in rete con Yeboah su angolo di Guadagni, ma il pallone è uscito durante la traiettoria dalla bandierina e Mirabella annulla. Dopo qualche minuto di combattimento a centrocampo, al 33′ si sblocca il match. Contropiede orchestrato da Matos, Ricci e Sylla, quest’ultimo arriva sul fondo e serve in area dove l’ex romanista sforbicia in maniera deliziosa e beffa Chiorra. Si tratta del suo primo gol in maglia biancorossa e il primo gol del Perugia dopo 324′ minuti di astinenza, 1-0. Al 43′ punizione semplicemente magistrale di Rizzo Pinna che colpisce in pieno il palo. Senza recupero finisce il primo tempo, Perugia-Lucchese 1-0.

Sylla assist e gol

Formisano apre la ripresa con un cambio: fuori un Bozzolan incolore e dentro Cancellieri. Al 49′ subito un altro cambio, Ricci non ce la fa, potrebbe essersi infortunato in occasione dell’esultanza del gol, e viene rilevato da Iannoni. Al minuto 51 Matos imbecca Paz che colpisce il palo, sulla respinta Sylla segna ma era in fuorigioco: gol annullato, giustamente. Al 56′ Cancellieri impegna a terra Chiorra con un tiro dal limite. Al 72’ contropiede letale del Perugia orchestrato da Sylla e Paz che libera un destro basso e secco utile per fulminare per la seconda volta Chiorra, 2-0. Al minuto 77′ cross di Quirini per Magnaghi che si gira e tira ma manda fuori. Al minuto 81′ bel tiro di Cudrig, palla a lato. All’88’ pericoloso Yeboah che anticipa Adamonis ma non centra la porta. Minuto 92: Sylla viene liberato in area da Cancellieri, supera Chiorra e bagna l’esordio con il gol del 3-0 finale.

Tabellino e pagelle di Perugia-Lucchese

Perugia (3-4-1-2): Adamonis 6,5; Angella 6, Vulikic 6, Dell’Orco 6; Paz 7,5, Kouan 6,5, Torrasi 6,5, Bozzolan 5,5 (46’ Cancellieri 6); Matos 6,5 (70’ Cudrig 6); Ricci 7 (50’ Iannoni 6), Sylla 8

Non entrati: Abibi, Furlan, Mezzoni, Viti, Polizzi, Bezziccheri, Acella, Santoro, Bartolomei,

Allenatore: Formisano 6,5

Lucchese (3-4-3): Chiorra 6,5; Quirini 5,5, Alagna 6, Di Maria 6; Fazzi 6,5, Tumbarello 6, Cangianiello 5,5 (60’ Djibril 6), Visconti 5,5 (76’ Magnaghi sv); Guadagni 5,5 (71’ Russo sv), Yeboah 6,5, Rizzo Pinna 6

Non entrati: Berti, Coletta, Leone, Perotta, Quochi, Romero, Sueva, Tiritiello

Allenatore: Gorgone 5,5

Marcatori: 33’ Ricci, 72’ Paz, 92’ Sylla

Ammoniti: Bozzolan (PER), Quirini (LUC), Guadagni (LUC), Tumbarello (LUC), Fazzi (LUC)

Espulsi: –

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Santino Spina di Palermo e Andrea Maria Masciale di Molfetta

Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma