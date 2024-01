Perugia, ‘L’Umbria che spacca’: il duo Colapesce Dimartino protagonista

Ci sarà anche il duo siciliano Colapesce Dimartino all’XI edizione de ‘L’Umbria che spacca’, il festival organizzato da Roghers Staff Aps in programma a Perugia dal 4 al 7 luglio. L’appuntamento con loro è fissato per l’anteprima del 3 luglio: i biglietti per il concerto saranno in vendita online su www.umbriachespacca.it a partire da mercoledì 24 gennaio alle ore 15. L’apertura dei punti vendita autorizzati è prevista per lunedì 29 gennaio alle ore 15. Il costo è fissato a quota 30 euro più 4,50 per i diritti di prevendita. L’evento si svolgerà in diversi luoghi del capoluogo regionale e sarà caratterizzata da una serie di novità.

