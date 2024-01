Perugia, rapine con pistola a Settevalli e Ferro di Cavallo. Si indaga

Doppia rapina a Perugia nella serata di mercoledì. I malviventi sono entrati in azione in via Settevalli e nel quartiere di Ferro di Cavallo: indaga la polizia di Stato per risalire ai responsabili.

Vittima una donna in zona Settevalli

Nel primo caso ad essere rapinata è stata una donna (non è rimasta ferita) che, mentre era diretta verso la propria auto all’interno di un parcheggio sotterraneo di un centro commerciale, è stata vittima di un uomo armato di pistola. Poi dileguatosi a bordo di un veicolo con un complice: bottino di 200 euro, borsa e telefono cellulare.

Ancora pistole

Nel secondo caso in due si sono attivati – di cui uno con pistola – all’interno di un bar: hanno minacciato la barista per poi appropriarsi del cassetto del registratore di cassa con oltre 1.000 euro. Quindi la fuga. Sul posto è poi intervenuto il personale del gabinetto provinciale della polizia Scientifica di Perugia. Proseguono gli approfondimenti investigativi per ricostruire la dinamica.