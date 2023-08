Perugia, ruba di notte in un negozio e poi sputa agli agenti di polizia: arrestato

Si è introdotto di notte all’interno di un negozio dopo aver forzato la porta di ingresso e, una volta bloccato dalle forze dell’ordine, ha reagito sputandogli. Per poi tentare di aggredirli: queste le azioni che hanno portato all’arresto di un 25enne da parte della polizia di Stato di Perugia. Il fatto è accaduto poco dopo le 22 in un esercizio commerciale di Madonna Alta.

Cosa è successo

La Volante ha raccolto le parole del proprietario del negozio e gli agenti, anche grazie al sistema di videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare il giovane – ha precedenti per furto, violenza, resistenza, e lesioni a pubblico ufficiale – a stretto giro. «Una volta raggiunto ha immediatamente cominciato a dare in escandescenza assumendo un atteggiamento violento nei confronti degli agenti, lanciando loro degli sputi e tentando di aggredirli», spiega la questura. L’accertamento successivo ha consentito di far venire alla luce 60 euro nascosti nella scarpa destra: era il bottino del furto effettuato poco prima.

In manette

Inoltre nel marsupio aveva tre tessere sanitarie appartenenti ad altrettante persone, un bancomat, un permesso di soggiorno, una carta di identità ed una ricaricabile. Tutto materiale non di sua proprietà. Scattato l’arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. In più è stato denunciato per ricettazione e inottemperanza all’obbligo di dimora: ora si trova nel carcere di Capanne.