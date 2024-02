Perugia: scontro fra tre veicoli a Ponte Felcino. Muore 53enne, quattro persone rimaste ferite

LE FOTO

Incidente mortale domenica pomeriggio, intorno alle ore 16.45, lungo la strada della Molinella nella frazione di Ponte Felcino (Perugia). Il sinistro ha coinvolto una moto e due auto: a perdere la vita è stato il motociclista, Gianluca Gagliardini, 53enne di Perugia. Quattro invece i feriti, tutti residenti a Perugia e giunti in ‘codice rosso’ al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ con politraumi. Si tratta di una donna di 45 anni, un ragazzo di 15 e una ragazza di 19 (trasportata con l’elisoccorso Pegaso) – tutti e tre a bordo della stessa auto, condotta dalla 45enne – e un ragazzo di 23 anni al volante della seconda autovettura. Sul posto sono intervenuti la polizia Locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e tre ambulanze. L’accaduto è stato portato all’attenzione della procura di Perugia per le determinazioni del caso. La vittima, molto conosciuta nella zona di Ponte Felcino, lavorava come carrozziere e di recente aveva preso in gestione un bar situato nei pressi del luogo dove ha tragicamente perso la vita.