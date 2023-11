Incidente stradale nella prima mattinata di giovedì, intorno alle ore 6.30, in via Piccolpasso a Perugia. Il conducente di un’auto ne ha perso il controllo, sbandando e ribaltandosi, finendo per colpire un’altra vettura ferma in sosta e senza nessuno a bordo. La persona in questione è stata estratta dal veicolo dai vigili del fuoco di Perugia e consegnata agli operatori del 118 per le cure del caso: le sue condizioni non preoccupano. Sul posto, per i rilievi di rito, la polizia Locale perugina.

