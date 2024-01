Perugia-Spal 3-1, decisivi i cambi di Formisano

di Giovanni Cardarello

Zitto zitto il Perugia di Andrea Formisano va. Non è ancora un Perugia bello da vedere ma sicuramente è tosto, combattivo, grintoso e soprattutto ha tanto carattere e, particolare di non secondaria importanza, ha in panchina un allenatore che sa leggere le partite e che le sa cambiare in corsa. La riprova arriva dalla sfida del Renato Curi contro la Spal, una formazione si terzultima in classica, ma imbattuta da sette turni e con un reparto arretrato, che paradossalmente, è tra i meno battuti del torneo.

La partita finisce 3-1 ed è una partita dai due volti. Nel primo tempo la Spal va subito avanti con Peda. Il Grifo non solo non reagisce ma non riempie gli spazi, sbaglia tutte le linee di passaggio e rischia anche di prendere lo 0-2 con Antenucci che grazia Adamonis. Ad inizio ripresa Formisano fa tre cambi. Mette dentro Mezzoni, Seghetti e Lisi. Ed è la mossa decisiva. Al 52’ Sylla colpisce bene di testa ma Del Favero compie un miracolo. Al 60’ Lisi, con un gran tiro dalla distanza segna il pareggio e 4’ minuti dopo lo imita Paz. Sempre Paz, una sentenza in questa fase della stagione, al 72’ segna il 3-1 e di fatto chiude il match. La Spal accenna la reazione ma il Perugia del secondo tempo è una squadra vera, solida e compatta e non lascia possibilità ma, anzi, nel finale sfiora la goleada, clamoroso il palo di Sylla in pieno recupero. Una squadra che merita il terzo posto. Una posizione decisiva per approdare alla fase nazionale dei playoff.

Tabellino e pagelle di Perugia-Spal 3-1

Perugia (3-4-1-2): Adamonis 6; Lewis 6,5, Vulikic 5,5, Dell’Orco 5 (46’ Mezzoni 6,5); Paz 8 (92’ Viti sv), Torrasi 6,5, Bartolomei 5 (46’ Seghetti 6,5), Cancellieri 5 (46’ Lisi 7,5); Kouan 7; Matos 5 (69’ Giunti 6), Sylla 6,5. Allenatore: Formisano 7,5

Spal (4-3-3): Del Favero 5,5, Bruscagin 6, Peda 6,5, Bassoli 5 (85’ Valentini sv), Tripaldelli 5,5; Collodel 5,5, Carraro 5 (70’ Buchel sv), Contiliano 5,5 (70’ Zilli sv) , Maistro 6, Antenucci 6 (79’ Dalmonte sv), Edera 5,5 (70’ Rao sv)

Allenatore: Colucci 5,5

Marcatori: 5’Peda, 60’ Lisi, 64’ Paz, 72’ Paz

Ammoniti: Carraro, Cancellieri, Edera, Paz, Seghetti

Espulsi: nessuno

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto

Assistenti: Mario Chichi di Palermo e Alberto Rinaldi di Pisa

Quarto ufficiale: Sebastian Petrov di Roma