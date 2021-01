«Dopo il ciclocross le moto in pieno centro, nell’isola pedonale»

Sono giorni complicati, in cui si avverte – e si taglia col coltello – la tensione nell’aria per l’imminente arrivo di nuove misure restrittive da parte del governo, che seguono un Natale da reclusi e con sullo sfondo il dibattito sulla riapertura delle scuole superiori. La rabbia è soprattutto di chi è costretto a rimanere chiuso totalmente o parzialmente (ristoratori, negozianti etc.) e di chi ha smesso di fare la propria attività professionale, ludica o sportiva, in virtù delle misure restrittive anti Covid. Fisiologico, naturale, umano, quindi, che susciti perplessità – quantomeno – l’organizzazione di eventi apparentemente non indispensabili, che fra l’altro attirano spettatori. Inevitabile che tali polemiche sfocino sui sui social che sui giornali. Ci limitiamo a registrarle, cercando di dar spazio a tutte le voci. L’ultima in ordine di tempo quella del gruppo ‘Perugia, Umbria, Mondo’, che ha pubblicato immagini del raduno motociclistico tenutosi in pieno centro a Perugia. Con i caschi, certo, scarsa possibilità di essere contagiati o contagiare. Ma la domanda è sempre la stessa: «Era proprio il caso?»

Il post di Perugia, Umbria, Mondo

«E dopo l’assembramento intorno alla Decathlon per il campionato regionale umbro di ciclocross con tanto di patrocinio del Comune di Perugia stamattina in corso Vannucci un assembramento di motociclisti, pare per la Befana del motociclista, con tanto di scorta da parte della Polizia Locale che comunque dei curiosi li hanno richiamati. Tutto questo in una, almeno sulla carta, isola pedonale, con i fumi di scarico che finivano addosso ai delicati marmi del portale del Palazzo dei Priori, appena usciti dalla zona rossa con l’Italia – Perugia compresa – per niente fuori dalla pandemia da Covid in attesa di sapere quali saranno i provvedimenti che il governo prenderà. Facile fare il sindaco così dicendo sì a tutte le richieste, che tanto poi le beghe se le prende il governo».

L’evento contestato

