Perugia, violenta lite in un pub: chiuso per 15 giorni

Chiusura e sospensione della licenza per 15 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Lo ha deciso il questore di Perugia per un pub, il Kandinsky: «Il provvedimento è stato adottato in seguito ad una violenta lite verificatasi nei pressi del locale il 26 gennaio scorso, con il coinvolgimento di diversi soggetti, uno dei quali è dovuto ricorrere alle cure sanitarie per via delle lesioni riportate», spiega la questura. La vittima, una volta dimessa dal nosocomio, era tornata sul posto «danneggiando volontariamente, con la propria automobile, la vetrata del menzionato esercizio pubblico. Valutato il comportamento del gestore dell’attività e la gravità dell’episodio, che ha suscitato grave allarme sociale nella collettività e pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, il questore della provincia di Perugia ha disposto l’immediata chiusura del locale».

Condividi questo articolo su