Piediluco, allestito il tradizionale presepe in vista del Natale

Le condizioni consentono il posizionamento sulla terrazza dell’hotel Miralago e non in acqua, ma comunque il risultato è più che soddisfacente. Il Natale si avvicina e a Piediluco, come di consueto, i cittadini non rinunciato all’allestimento del tradizionale presepe: «Partecipare, anche solo per un’ora, è importante perché una vera comunità si costruisce anche con questi piccoli gesti», il messaggio lanciato per l’iniziativa che si è svolta sabato mattina.



Condividi questo articolo su