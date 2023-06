Piediluco, il maltempo fa abbassare il piano viabile: tratto di 100 metri interdetto

Aggiornamento ore 21

Anas informa che per motivi precauzionali «il tratto interessato dall’avvallamento è stato interdetto per una lunghezza di circa 100 metri; il traffico in entrambe le direzioni è deviato sulla rotatoria di Piediluco che consente di bypassare l’avvallamento e reimmettersi sulla stessa SS 79».

Il problema

L’avviso è di Anas e riguarda la ss79 ‘Ternana’ nel territorio di Piediluco. Da lunedì la società entrerà in azione per una curiosa motivazione: «Sono previsti interventi di ripristino del piano viabile per l’abbassamento del piano viabile verificatosi a causa delle forti piogge che hanno interessato la zona». Il personale è subito intervenuto per le verifiche necessarie e c’è stata l’immediata segnalazione con apposita segnaletica: «Il tratto rimane comunque transitabile in entrambe le direzioni», viene specificato.