Piediluco: iniziative in serie per il Natale

Dall’8 dicembre al 14 gennaio Piediluco torna a illuminarsi con colori, luci e iniziative. A partire dalle luminarie di via Raniero Salvati, corso IV Novembre e via Noceta, realizzate grazie al contributo dei commercianti, insieme al Dominio Collettivo, al Circolo Canottieri, all’associazione dei Pescatori e alla Pro Loco. Ci saranno poi il presepe dell’associazione Piediluco Arte e quello della Pro Loco, tre installazioni luminose a cura del Comune di Terni posizionate presso la terrazza Miralago, le barche a vela illuminate messe a disposizione dall’associazione ‘Gli amici della vela’, quattro delle quali ‘ormeggiate’ su strada in piazza della Resistenza, piazza Bonanni e nell’area adiacente il Molo 21. Sempre a cura degli ‘Amici della vela’, con la collaborazione di Asm e del Comune di Terni, è in corso di approvazione ‘La Vela’, un getto d’acqua che si innalza per decine di metri: un omaggio alla bellezza naturale del lago di Piediluco e del territorio umbro in generale, sotto il segno della sostenibilità ambientale, dove ad essere protagonista è l’acqua che si autoalimenta in un circolo energetico virtuoso. Ad aprire il periodo natalizio, dall’8 al 10 dicembre, ci sarà il ‘banchetto delle pulci’ allestito dall’associazione Tabor e dalla Pro Loco: un’opportunità di divertirsi facendo uno shopping sostenibile all’insegna del riciclo. Chiuderà invece le festività ‘Viva viva la Befana’, un’occasione per grandi e piccini, accompagnata dal calore della cioccolata calda e del vin brulè. Per info: https://www.facebook.com/piediluco

Condividi questo articolo su