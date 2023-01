«Ho mentito perchè non avevo il coraggio di dire la verità alla madre di Davide. Ora vorrei morire io»

«Ho mentito perché mi vergognavo». Nella tarda mattinata di martedì, il 56enne Piero Fabbri – arrestato dai carabineri di Assisi per l’omicidio del 24enne Davide Piampiano durante una battuta di caccia al cinghiale alle pendici del Subasio – è stato interrogato dal gip di Perugia, Piercarlo Frabotta. L’udienza si è tenuta nel carcere di Capanne dove il muratore 57enne, accusato di omicidio volontario aggravato dal dolo eventuale, si trova ristretto dallo scorso 27 gennaio. A parlare per lui è il suo legale difensore, l’avvocato Luca Maori: «Il mio assistito ha spiegato che si è trattato di un tragico errore di caccia. Ha confuso la sagoma di Davide con quella di un cinghiale». Dalla GoPro indossata dal ragazzo, ferito a morte, è emersa quella verita che – diversamente da quanto dichiarato dal Fabbri che si sarebbe adoperato per costruirne una tutta sua, di verità, per sfuggire alle proprie responsabilità – ha portato gli inquirenti a chiederne ed ottenerne l’arresto per reati molto più pesanti dell’omicidio colposo. «Non ha chiamato il 118 – prosegue l’avvocato Maori – perché era sconvolto e non sapeva cosa fare, però ha allertato gli amici che hanno chiamato i soccorsi. Quindi non ha commesso alcun depistaggio e non sussiste l’ipotesi di omicido volontario con dolo eventuale. A nostro giudizio la fattispecie in linea con i fatti è quella di omicidio colposo aggravato». Secondo il legale, Piero Fabbri «ha mentito sulla dinamica perché si vergognava e non aveva il coraggio di dirlo alla madre di Davide. È stato un grosso errore». L’interrogatorio, definito dal legale «drammatico», si è protratto per circa due ore durante il quale il 57enne assisano «ha ripercorso tutti i fatti, ha pianto e ha detto: ‘avrei voluto morire io, vorrei morire perché lo consideravo come un figlio’». Ora spetterà al giudice decidere se confermare o meno il carcere, a fronte della richiesta di domiciliari avanzata dalla difesa.

Condividi questo articolo su