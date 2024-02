‘Più Umbria’ parte da San Gemini: «Apartitici al fianco delle istituzioni»

A Terni è stata presentata l’associazione Più Umbria, «senza fini di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione – spiega una nota – si pone l’obiettivo di sviluppare proposte e progetti specifici partendo dal Comune di San Gemini per intercettare tematiche europee e porle all’attenzione dell’amministrazione locale, istituendo un ponte tra la realtà territoriale e quella non solo nazionale, ma internazionale». Alla conferenza di presentazione, oltre al presidente Antonio Tacconi, c’erano i soci fondatori e membri dell’associazione: Vanio Ortenzi, Piero Zannori, Manuela Stefoni, Andrea Venturi, Massimo Ponteggia, Gianluca Gambini, Omero Mariani, Marco Giovannini, Alessandro Betti ed Enrico Cascioli.

Le ragioni

«L’associazione Più Umbria nasce dalla volontà di creare un gruppo di lavoro che possa rappresentare non solo uno stimolo alle amministrazioni locali – spiega il presidente Tacconi – ma anche un momento di proposta rispetto al lavoro degli enti locali. Più Umbria è un’ associazione apartitica che mira a occuparsi del bene comune in maniera propositiva, senza eccessi, con l’idea di far crescere il territorio e poter rappresentare una spalla per le amministrazioni comunali». Manuela Stefoni sostiene che «partendo dal comune di San Gemini, vogliamo allargare il nostro raggio d’azione non solo all’Umbria ma fuori dai confini regionali, puntando alla dimensione nazionale e internazionale. Il nostro gruppo di lavoro, tra i vari obiettivi che persegue, intende intercettare le tematiche europee che troppo spesso rimangono lontane anni luce dai territori locali, avvicinandole in questo modo a noi, rendendole più aderenti alle esigenze dei singoli territori. Abbiamo, dunque, una vocazione europea per le progettazioni di idee di sviluppo che possano sfruttare canali europei di finanziamento e sostegno». L’associazione si occuperà di diverse tematiche tramite l’istituzione di apposite commissioni: turismo, commercio, ambiente e decoro; energia, sviluppo economico e urbanistica; agricoltura; istruzione, cultura e sociale.