Pnrr Terni, scuola primaria via del Rivo: gara in partenza da quasi 1 milione

Mancata aggiudicazione dei lavori entro il 15 settembre 2023, non avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023 e non conclusione per il marzo 2026. Le tempistiche per l’attuazione del Pnrr non consentono errori o tentennamenti e su questo fronte, nel corso dell’ultima delibera di giunta dell’era Leonardo Latini, si registra una novità: c’è l’approvazione del progetto esecutivo per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della scuola primaria Campitello di via del Rivo. Il valore economico sfiora il milione e 200 mila euro.

Gara in vista

Il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini ha dato l’ok per avviare le procedure di gara e affidare i lavori a stretto giro. Palla al responsabile unico del procedimento, il geometra Stefano Fredduzzi: le somme a base d’appalto sono quantificate in 882 mila euro. Il decreto di ammissione a finanziamento dell’intervento – la firma è del ministero dell’istruzione e del merito – risale allo scorso dicembre.