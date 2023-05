Pnrr Terni, playground periferici: l’appalto vale 1,3 milioni. Via con la procedura

di S.F.

Villaggio Pallotta, quartiere Cospea, San Giovanni, via Trento (parco sensoriale), Le Grazie, Matteotti e Campomicciolo. Tempo di avvio procedura per l’affidamento lavori a Terni – ambito Pnrr, quadro economico da 2,2 milioni di euro – per la riqualificazione di sette playground periferici: si tratta di aree per la pratica di attività sportive e ricreative all’aria aperta sviluppate nel corso degli anni ’80 e ’90. Ora ci si rimette mano a distanza di decenni. Sono tutte in stato di avanzato degrado.

LE AREE SCELTE PER LA RIQUALIFICAZIONE

Spunta lo street art

Bene, ma in concreto? Nel progetto esecutivo – coinvolti l’ingegnere Linda Stentella, l’architetto Giorgia Trovato e il geometra Mauro Passalacqua della direzione lavori pubblici, il rup è invece l’architetto Carlo Fioretti – si fa presente che i lavori si articoleranno tra «il rifacimento delle pavimentazioni delle aree sportive, delle aree ludiche e di alcuni tratti di percorsi pedonali, il miglioramento dell’accessibilità generale anche mediante l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti e dotando, inoltre, delle necessarie attrezzature inclusive le aree ludiche ormai non più funzionali proprio a causa di attrezzature obsolete non più a norma e in qualche caso inutilizzabili». Focus anche sulle rencizioni ed interventi di street art, motivo? «Contribuiranno, come elemento identitario e caratteristico, a identificare l’intera operazione di riqualificazione».

La procedura e le cifre

L’appalto sarà aggiudicato con procedura negoziata – senza previa pubblicazione di bando – con invito di almeno dieci operatori economico. Il criterio sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa: l’importo totale dell’appalto è di oltre 1,3 milioni di euro, dei quali 1 milione 260 mila euro soggetti a ribasso. La consegna dei lavori è prevista per settembre 2023 ed il termine utile per l’ultimazione è fissato in 630 giorni.