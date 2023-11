Pnrr Terni, stazione per autobus elettrici Tpl: chiuso il progetto esecutivo

di S.F.

Realizzazione dell’infrastruttura di supporto per l’alimentazione degli autobus elettrici a lato della stazione ferroviaria, chiuso il progetto esecutivo nell’ambito dell’intervento Pnrr da oltre 800 mila euro di quadro economico. La Terni Progetti srl lo ha consegnato ad ottobre ed ora c’è il via libera dalla conferenza di servizi decisoria convocata dal dirigente all’ambiente Paolo Grigioni.

I DETTAGLI DEL PROGETTO

LA TERNI PROGETTI IN CAMPO

L’esito

‘Invitate’ ad esprimersi Rfi, Asm, Sii, polizia Locale, direzione lavori pubblici e direzione urbanistica per le varie competenze. Numerose prescrizioni in particolar modo dalla prima. L’area individuata è di circa 5.300 metri quadrati lungo via Tito Oro Nobili ed è di proprietà comunale, dove sarà necessaria la preventiva bonifica bellica per via degli scavi previsti: è qui che ci sarà la stazione per sosta/ricarica di nove bus da otto metri e due da dodici, con tanto di colonnine. A firmare è anche la responsabile unica del procedimento, l’ingegnere Marta Frittella.