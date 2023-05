Polizia Locale Terni, ‘solo’ 68.924 contravvenzioni nel 2022: calo del 28%

di S.F.

Nell’anno del Covid giocoforza si era registrato un corposo decremento per ovvi motivi. Poi il boom – con radoppio netto – nel 2021 e ora una diminuzione che sfiora il 30%. Meno contravvenzioni nel territorio comunale di Terni da parte della polizia Locale, quantomeno a giudicare dal report pubblicato nel Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025: c’è il passaggio da quota 95.675 a 68.924, quasi il 28% in meno. Per quel che concerne gli incidenti rilevati, il dato è pressoché identito nel confronto tra 2021 e 2022, da 607 a 610.