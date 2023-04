«Polizia Stradale Terni, carenza di personale non più sostenibile»

di Vittorio Mari

Segretario generale provinciale FSP polizia di Stato

Come sindacato, intendiamo denuciare la grave carenza di personale in cui versa la sezione polizia Stradale di Terni. Mancano almeno 15 agenti, la situazione è andata peggiorando negli ultimi anni e mai è stata così grave. Nonostante gli sforzi del personale, che cerca di coprire i vari servizi con grande sacrificio e a volte pregiudicando le condizioni di sicurezza degli operatori, vi sono pochissime pattuglie per coprire un territorio vasto, forse una o due al massimo al giorno.

Al danno si aggiunge la beffa in quanto le poche risorse disponibili, spesso vengono dirottate in autostrada, ben lontano dai territori di Terni. E pensare che le arterie stradali di competenza necessitano di molta vigilanza in quanto pericolose: si pensi alla ss 675 Umbro Laziale, alla E45, alla ss 79 bis Terni-Rieti o alla ss3 Flaminia, teatro di recenti incidenti mortali.

Arterie dove la presenza della polizia Stradale rappresenta un forte deterrente per coloro che violano il Codice della Strada o le leggi in genere. Ricordiamo che circa un mese fa, perdeva la vita una giovanissima di 23 anni sulla Terni-Rieti, pertanto ogni sforzo deve essere fatto per ridurre l’incidentalità ed evitare tragedie come quelle di Martina.

In questo periodo si aggiungono poi i controlli alle gite dei ragazzi, altra attività utilissima e importantissima della ‘specialità’ che riguarda la sicurezza dei nostri figli e purtroppo percepiamo spesso il dispiacere dei nostri agenti di non poter far fronte a tutte le richieste degli istituti scolastici. Tale mancanza di pattuglie finisce con l’impegnare altri comandi di polizia che, per rilevare gli incidenti stradali sulle predette strade, sono costretti ad abbandonare per molte ore il controllo del territorio in ambito cittadino.

Ci auguriamo pertanto che il Dipartimento della P.S. provveda ad inviare presto rinforzi per risolvere la situazione di grave disagio. La nostra organizzazione sindacale vigilerà attentamente e nei prossimi giorni incontreremo anche il prefetto di Terni per

rappresentare tali problematiche.