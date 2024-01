Pontedera-Perugia 2-3: il Grifo ingrana la quarta

di Giovanni Cardarello

E la nave va. Si potrebbe riassumere cosi, parafrasando lo storico film di Federico Fellini, il percorso del Perugia in questo primo scorcio del 2024 del girone B della serie C. Un percorso che vede il Grifo, piazzare, e non senza patemi, la quarta vittoria consecutiva. Una vittoria ‘sporca’, combattuta, forse non meritata per intero, ma voluta con tutta la grinta e determinazione di cui questo gruppo è capace. All’Ettore Mannucci di Pontedera finisce 2-3. Decidono un gol di Sylla e una doppietta dell’ex Mezzoni intervallati dal gol dell’1-2 e del 2-3 di Guidi e Delpupo. Un 2-3 che spiega, benissimo, l’andamento di un match dove ad un primo tempo dominato dai biancorossi fa seguito una ripresa combattuta all’arma bianca, con tanti errori ma anche con alcuni gioielli tecnici e balistici (vedi il gol di Guidi). Un secondo tempo dove i padroni di casa sfiorano più volte il pari ma senza centrarlo. Per il Perugia arriva quindi la nona vittoria stagionale, una vittoria che sostanzia il terzo posto in classifica. Un terzo posto decisivo in ottica Playoff

Doppio vantaggio per il Grifo

I padroni di casa si schierano con il 3-4-2-1 mentre Formisano schiera il suo Perugia con l’ormai consolidato 3-4-1-2. Il primo giro di palla è del Perugia. Al 2′ minuto cross in aerea per Paz, che non riesce però a concretizzare. Minuto 3’ colpo di testa di Beretta che non impensierisce Adamonis. Al 13’ minuto fiammata del Pontedera, Delpupo si presenta da solo davanti ad Adamonis, ma l’estremo difensore neutralizza in calcio d’angolo. Al 21’ minuto gol del Perugia, ottima progressione palla al piede di Kouan che entra in area di rigore e calcia, Sylla si fa trovare pronto sulla ribattuta di Ciocci e fa 0-1. Al 29’ minuto intervento irruento di Torrasi che si prende il giallo. Minuto 33’ grande occasione per il Pontedera, Ganz all’interno dell’aria di rigore riceve un ottimo pallone che lo gira verso l’angolo basso più lontano ma Adamonis si allunga e manda in angolo. Al 37’ minuto cartellino giallo per Viti che interrompe un’occasione ghiotta per il Pontedera. Al 42’ minuto raddoppio del Perugia, cross di Lisi che taglia tutta l’area di rigore, Mezzoni bravo a farsi trovare pronto e a battere in rete. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo, Pontedera-Perugia 0-2.

Il Grifo resiste e porta a casa i tre punti

Si riparte dello 0-2. Minuto 50’ Paz e Seghetti si ostacolano a vicenda e il Perugia perde l’occasione per fare 0-3. Minuto 52’ Guidi riapre il match con un gol clamoroso da 32 metri spostati dalla destra. Un minuto dopo Delpupo di testa sfiora il pari. Al 67’ minuto Iannoni tenta una sortita offensiva ma il tiro è deviato da Calvani. Al 70’ minuto Pontedera ancora vicinissimo al pareggio con Perretta che da pochi passi sfiora il palo. Al 76’ minuto il Grifo chiude i conti con un colpo di testa di Mezzoni deviato in rete. Minuto 85’ Delpupo riapre di nuovo il match con un gol di Delpupo sottomisura. Al minuto 89’ Selleri mette clamorosamente fuori la palla del 3-3. Dopo 6 minuti di recupero finisce il match, Pontedera-Perugia 2-3.

Il tabellino e pagelle di Pontedera-Perugia

Pontedera (3-4-2-1): Ciocci 5,5; Espeche 5,5 (70’ Selleri sv), Martinelli 5 (60’ Calvani 6), Guidi 7; Perretta 6,5, Ignacchiti 6 (83’ Provenzano sv), Benedetti 6 (70’Peli sv), Angori 6; Delpupo 6,5, Ianesi 6, Ganz 6

Allenatore: Canzi 6

Perugia (3-4-1-2): Adamonis 6,5; Lewis 6, Mezzoni 7,5, Viti 6 (46’ Cancellieri 6); Paz 6,5, Iannoni 6,5 (83’ Souarè sv), Torrasi 6,5, Lisi 6 (57’ Angella 5,5); Kouan 6,5; Sylla 7,5, Seghetti 6,5 (83’ Cudrig sv).

Allenatore: Formisano 7

Marcatori: 22’ Sylla; 43’ Mezzoni; 52’ Guidi; 77’ Mezzoni; 85’ Delpupo

Ammoniti: Torrasi (Per), Viti (Per), Sylla (Per), Mezzoni (Per); Cudrig (Per)

Espulsi: –

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Mario Pinna di Oristano e Emanuele Renzullo di Torre del Greco

Quarto ufficiale: Stefano Calzolari di Albenga