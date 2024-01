Porfidi (SI): «Bandecchi cerca audience sulla pelle dei ternani»

di Federica Porfidi

Segretario provinciale Sinistra Italiana – Terni

In questi giorni si sta giocando molto con le parole. Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi tira il sasso e nasconde la mano. Prima su Fanpage afferma che «se un uomo non riesce a tradire la fidanzata, prima o poi la ammazza, perché va contronatura e poi si capisce che diventi violento». Poi cambia versione e adesso afferma che un uomo normale ci prova con le donne (mah che notizia illuminante) e che non capisce quale sia lo scandalo, anzi dice che proprio le donne di sinistra dovrebbero capirlo perché dovrebbero essere ‘più libere’.

Comunque questa volta ci ha azzeccato. Siamo libere, caro Bandecchi e vorremmo rimanerlo. Sta qui la nota dolente. Chiedo al sindaco: perché affrontando il tema della violenza sulle donne e dei femminicidi, lei ritiene di tirar fuori questo fatto dell’uomo che ci prova o dell’uomo che non trova il modo di tradire perché viene rifiutato? Non è che c’entri molto. Ma lei sotto sotto lo sa, lo dice senza dirlo: ‘Care donne, se vostro marito vi tradisce o se invece non riesce a farlo e per questo torna a casa un po’ nervoso e violento, non fate tante storie, sennò poi accadono le violenze e le uccisioni. Perché lo dovete accettare, come è sempre stato, è nella sua natura di uomo ‘normale’ no?’.

Il punto sta qui. Altrimenti avrebbe detto che uomini e donne ‘guardano i culi’ perché effettivamente è così. Tutte e tutti abbiamo occhi e proviamo l’attrazione fisica. Ma lei lo ritiene ‘normale’ solo per gli uomini, che le donne dovrebbero capire. Senti che novità, ce lo dicevano anche cent’anni fa le nostre nonne.

Lei ha capito che urlando cose reazionarie si ottiene audience e sta facendo questo gioco per la sua ambizione personale di salire alle cronache, di dare spettacolo di sé, mettendoci come ternani in ridicolo su tutte le tv e i giornali. Lei vuole diventare famoso. Ma non sarebbe meglio a questo scopo magari entrare al Grande Fratello? Il livello è quello, ma almeno non insulterebbe il fare politica. Perché l’ambizione del fare politica non dovrebbe essere quella di diventare famosi e potenti, facendo leva sui sentimenti beceri che covano nell’animo umano, ma quella di costruire una società più bella e più libera per tutte e tutti.

Sabato alle 17:30 saremo in piazza della Reppubblica per far sapere al mondo che i ternani non sono tutti come Bandecchi. Ognuno può decidere da chi vuol farsi rappresentare.

