Precipitano con l’auto in superstrada: due morti e sette feriti

Drammatico incidente stradale nella serata di giovedì, intorno alle ore 23, lungo la superstrada E45 fra gli svincoli di Pantalla e Marsciano (chilometro 46). Il sinistro – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia – ha coinvolto tre autovetture e il bilancio è pesantissimo: due persone hanno perso la vita ed altre sette sono rimaste ferite, tutte in maniera non grave. Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è stato temporanemente chiuso per consentire soccorsi e rilievi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, la polizia Stradale ed i carabinieri.

L’incidente e i soccorsi

I due deceduti sono entrambi uomini: il primo di circa 33 anni e di origini magrebine e il secondo non ancora identificato, in quanto sprovvisto di documenti personali. Tutti gli altri coinvolti – sette – sono stati condotti all’ospedale di Perugia da cinque mezzi di soccorso con codici ‘verde’ e ‘giallo’: nessuno sarebbe pertanto in gravi condizioni. Assurda la dinamica: da quanto appreso, i due giovani stavano transitando lungo la strada interna ed in particolare su un cavalcavia che sovrasta la E45, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è letteralmente precipitato sull superstrada. Inevitabili gli impatti con i veicoli che in quel momento sopraggiungevano; impatti dalle conseguenze tragiche e che – vista la dinamica – sarebbero potute essere ancora più pesanti.

Articolo in aggiornamento