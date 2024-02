‘Premio San Valentino’: l’elenco dei vincitori

Paolo Massari, Juri Leoni, Arcangela Miceli, Philippe Bordeyne, Mark Kostabi, Valentino Maltese, Luisa Borini, Casa Abis, Francesco Salvi, Pubble, Antonio Loffredo e Jan Guaita. Sono i vincitori dell’edizione 2024 del Premio San Valentino, il riconoscimento promosso dall’Istituto di studi teologici e storico-sociali di Terni, in collaborazione con la diocesi di Terni, la Caritas, la Confapi e l’impresa sociale San Martino, destinato a opere e personaggi che abbiano valorizzato la figura del Santo dell’amore e i valori di cui è portavoce.

I premiati

Ad assegnare i premi, insieme alle istituzioni che lo promuovono, anche l’Accademia di San Valentino, di cui fanno parte anche tutti coloro che hanno ricevuto il riconoscimento. I nomi dei vincitori sono stati annunciati, come da tradizione, il 14 febbraio dal direttore dell’Istess Arnaldo Casali in apertura della terza edizione del Valentine Fest e verranno consegnati al Cenacolo San Marco di Terni sabato 6 aprile da Francesco Soddu, vescovo di Terni, successore di san Valentino e presidente dell’Istess. Per la sezione letteratura il premio è stato assegnato a Paolo Massari per il romanzo ‘Tua figlia Anita’; sezione storia a Juri Leoni per i suoi studi sulla Passio Sancti Valentini; filosofia a Philippe Bordeyne per ‘Famiglie alla ricerca di Dio’; Mark Kostabi per ‘Cascata d’amore’ è stato premiato nella sezione arte; Luisa Borini per ‘Molto dolore per nulla’ nella sezione teatro; sezione cinema a Stella Falchi e Gabriele Abis per ‘Casa Abis’; musica a Francesco Salvi per ‘Comete come te’; comunicazione a Paola Ceccantoni per ‘Pubble’; economia ad Antonio Loffredo per la cooperativa ‘La Paranza’; sezione pace a Giovanni Guaita.